ABŞ-nin neft ehtiyatları bir həftə ərzində 0,4 milyon barel artıb
Energetika
- 30 dekabr, 2025
- 08:32
ABŞ-də kommersiya neft ehtiyatları ötən həftə ərzində 0,4 milyon barel artaraq 19 dekabr 2025-ci il tarixinə 424,8 milyon barel təşkil edib.
"Report"un verdiyi məlumata görə, bu barədə ABŞ Energetika Nazirliyi məlumat yayıb.
Qurumdan dəqiqləşdirilib ki, ehtiyatların hazırkı həcmi ilin bu vaxtı üçün son beş ilin orta göstəricisindən 3% aşağıdır.
Bakı vaxtı ilə saat 04:40-a olan məlumata görə, Londonun ICE birjasında "Brent" markalı neftin 2026-cı ilin mart ayı üçün tədarük ediləcək fyuçersləri 0,37% ucuzlaşaraq bir barel üçün 61,26 dollara düşüb. Eyni zamanda, "WTI" markalı neftin fevral fyuçerslərinin qiyməti 2,03% artaraq bir barel üçün 57,89 dollar təşkil edib.
Son xəbərlər
09:21
İspaniya La Liqasında ilin rəmzi komandası müəyyənləşibFutbol
09:20
TƏBİB: Bayram günlərində Bakıda 140, regionlarda 270 briqada fəaliyyət göstərəcəkSağlamlıq
09:19
Qaxda avtomobil ağaca çırpılıb, sürücü ölübHadisə
09:09
Bayram günlərinin hava proqnozu açıqlanıbEkologiya
09:07
Səhiyyə Nazirliyi bayram və istirahət günləri ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edibSağlamlıq
09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.12.2025)Maliyyə
09:05
Serxio Ramos yenidən Fransaya qayıda bilərFutbol
09:00
Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya Yəmən limanına zərbələr endirib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
08:59