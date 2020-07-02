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Цены на нефть марки Brent выросли

Цены на нефть марки Brent выросли Цены на нефть в четверг утром растут вторую торговую сессию подряд на волне оптимизма, вызванного снижением запасов в США.
Энергетика
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2 июля 2020 г. 09:50

Цены на нефть в четверг утром растут вторую торговую сессию подряд на волне оптимизма, вызванного снижением запасов в США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,21% - до 42,12 доллара США за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,13% - до 39,87 доллара США за баррель.

В среду Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы сырья в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 июня, уменьшились на 7,2 миллиона баррелей, или на 1,3% - до 533,5 миллиона баррелей.

Вместе с тем распространение коронавируса продолжает оказывать давление на цены. Инвесторы опасаются, что новые вспышки заболевания и связанные с этим карантинные меры затормозят восстановление спроса на топливо. Агентство Рейтер сообщило, что за последние сутки в США зафиксировано рекордное число новых случаев COVID-19 - более 48 тысяч.

Аналитики, которых цитирует агентство, отмечают, что все внимание рынков будет направлено на активность в США в преддверии праздничных выходных по случаю Дня независимости 4 июля, а также на восстановление добычи американских нефтедобывающих компаний.

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