Цены на газ в Европе в начале торгов пятницы подскочили на 9%

Цены на газ в Европе на торгах в пятницу подскочили на 9%, поднявшись чуть выше 520 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе на торгах в пятницу подскочили на 9%, поднявшись чуть выше 520 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 515 долларов за тысячу кубометров. Далее они выросли на 9,1%, до 521 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 477,9 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ устойчиво снижались с конца прошлого года и 9 марта впервые за более чем полтора года - с 27 июля 2021 года - опустились ниже 450 долларов за тысячу кубометров. Это почти вчетверо ниже уровней начала декабря, когда котировки в отдельные дни превышали 1700 долларов, и более чем в восемь раз ниже рекордных значений первых дней марта прошлого года - почти 3900 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление газа.