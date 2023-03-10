О нас

Цены на газ в Европе в начале торгов пятницы подскочили на 9%

Цены на газ в Европе в начале торгов пятницы подскочили на 9% Цены на газ в Европе на торгах в пятницу подскочили на 9%, поднявшись чуть выше 520 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
10 марта 2023 г. 11:41
Цены на газ в Европе в начале торгов пятницы подскочили на 9%

Цены на газ в Европе на торгах в пятницу подскочили на 9%, поднявшись чуть выше 520 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 515 долларов за тысячу кубометров. Далее они выросли на 9,1%, до 521 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 477,9 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ устойчиво снижались с конца прошлого года и 9 марта впервые за более чем полтора года - с 27 июля 2021 года - опустились ниже 450 долларов за тысячу кубометров. Это почти вчетверо ниже уровней начала декабря, когда котировки в отдельные дни превышали 1700 долларов, и более чем в восемь раз ниже рекордных значений первых дней марта прошлого года - почти 3900 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление газа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Gas prices in Europe up 9%

Самое читаемое

В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi