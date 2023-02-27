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Цены на газ в Европе упали на 4%

Цены на газ в Европе упали на 4% Цены на газ в Европе в первый торговый день недели снижаются на 4%, находясь ниже 540 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
27 февраля 2023 г. 12:31
Цены на газ в Европе упали на 4%

Цены на газ в Европе в первый торговый день недели снижаются на 4%, находясь ниже 540 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 554,9 доллара (-0,8%) за тысячу кубометров. Далее они снизились до 537 долларов (-4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, - 559,1 доллара за тысячу кубометров.

Показатель при этом почти втрое ниже расчетной цены на аналогичную дату прошлого года - 1 555,5 доллара.

Биржевые цены демонстрируют устойчивое снижение с конца прошлого года. Так, например, 18 февраля газовые котировки впервые с 26 августа 2021 года опустились ниже 550 долларов за тысячу кубометров и с тех пор держатся в диапазоне 530-570 долларов.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe fall 4%
Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın qiyməti 4 % düşüb

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