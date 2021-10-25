Цены на газ в Европе снова взлетели

Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в понедельник вновь поднялась выше 1 100 долларов США за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в понедельник вновь поднялась выше 1 100 долларов США за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торговой площадки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в настоящее время составляет 1 109 долларов США за тыс. кубометров, или 92 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

На пике сегодня цена газа достигала 1 139 долларов США за тыс. кубометров.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью, после того как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысив 1 000 долларов и почти пробив отметку в 2 000 долларов США за тыс. кубометров на фоне низкой заполненности газовых хранилищ.

По мнению наблюдателей, кризис вызван комплексом факторов. Один из них - взрывной спрос на газ в Азии, что вызвало рост котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления. Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась доля ветрогенерации. Однако основной причиной высокой волатильности на газовом рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ. По данным на середину октября, европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, извлеченного из них в прошлом сезоне.