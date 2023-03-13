Цены на газ в Европе снизились на 1% после скачка в пятницу

Цены на газ в Европе на торгах в понедельник снизились примерно на 1%, торгуясь на уровнях, достигнутых после скачка в пятницу более чем на 20%.

Цены на газ в Европе на торгах в понедельник снизились примерно на 1%, торгуясь на уровнях, достигнутых после скачка в пятницу более чем на 20%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 571,064 долларов за тысячу кубометров. Затем они снизились на 1%, до 573,568 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 579,3 доллара за тысячу кубометров. При этом на закрытие торгов пятницы эти цены были близки к 585 долларам, увеличившись по итогу на 22,2% от локального минимума в 450 долларов за тысячу кубометров.