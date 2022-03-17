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Цены на газ в Европе превысили 1 200 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 1 200 долларов за тысячу кубометров Цены на газ в Европе после продолжающегося с прошлой недели падения на торгах в четверг выросли, чуть превысив 1 200 долларов США за 1 тысячу кубометров.
Энергетика
17 марта 2022 г. 11:38
Цены на газ в Европе превысили 1 200 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе после продолжающегося с прошлой недели падения на торгах в четверг выросли, чуть превысив 1 200 долларов США за 1 тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию в плюсе — на уровне почти 1 230 долларов. Затем котировки ускорили темпы темпы роста. Пока ценовой максимум составляет 1 267,8 доллара, что ну 8% выше расчетной цены среды — 1 167,2 доллара.

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Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qaz fyuçerslərinin qiyməti 1 200 dolları ötüb
Версия на английском языке Gas prices in Europe exceed $1,200

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