Цены на газ в Европе превысили 1 200 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе после продолжающегося с прошлой недели падения на торгах в четверг выросли, чуть превысив 1 200 долларов США за 1 тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе после продолжающегося с прошлой недели падения на торгах в четверг выросли, чуть превысив 1 200 долларов США за 1 тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию в плюсе — на уровне почти 1 230 долларов. Затем котировки ускорили темпы темпы роста. Пока ценовой максимум составляет 1 267,8 доллара, что ну 8% выше расчетной цены среды — 1 167,2 доллара.