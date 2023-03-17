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Цены на газ в Европе открыли торги ростом на 5%

Цены на газ в Европе открыли торги ростом на 5% Биржевые цены на газ в Европе в пятницу поднялись на 5% к расчетной цене предыдущего дня, почти до 510 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
17 марта 2023 г. 12:03
Цены на газ в Европе открыли торги ростом на 5%

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу поднялись на 5% к расчетной цене предыдущего дня, почти до 510 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 484,5 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. Далее стоимость составляла 509,3 доллара (+4,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 486 долларов за тысячу кубометров.

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