Цены на газ в Европе открыли торги ростом на 5%

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу поднялись на 5% к расчетной цене предыдущего дня, почти до 510 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу поднялись на 5% к расчетной цене предыдущего дня, почти до 510 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 484,5 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. Далее стоимость составляла 509,3 доллара (+4,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 486 долларов за тысячу кубометров.