    Цены на дизель в Европе приблизились к рекордным из-за Ормузского пролива

    Энергетика
    • 24 марта, 2026
    • 20:08
    Цены на дизель в Европе приблизились к рекордным из-за Ормузского пролива

    Стоимость нефтепродуктов в Европе растет и приближается к историческим максимумам на фоне перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные агентства Platts.

    Согласно отчету, фьючерсы на низкосернистый газойль выросли на $17,25 - до $1 349,25 за тонну, что является максимальным уровнем с июня 2022 года.

    При этом спотовые цены на дизель превысили прежние рекорды:

    - в Северо-Западной Европе - $1 505,25 за тонну;

    - в Средиземноморье - $1 470,75 за тонну.

    Рост цен поддерживается снижением запасов. По данным Insights Global, запасы дизеля и газойля в хабе Амстердам - Роттердам - Антверпен сократились на 4,79% за неделю, до 2,089 млн тонн.

    На рынке авиатоплива сохраняется напряженная ситуация. Запасы керосина за год снизились на 13,4%, до 737 тыс. тонн, что стало четвертой неделей падения подряд.

    Дополнительно фиксируется рост цен на нефть: спотовая премия Dated Brent достигла $4 за баррель, что стало максимумом с августа 2022 года.

    Аналитики связывают текущую динамику с нестабильностью поставок на фоне ситуации в Персидском заливе.

    European diesel prices near record on Strait of Hormuz disruptions
