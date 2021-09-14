Цена нефти ускорила рост после публикации доклада IEA

Мировые цены на нефть растут чуть более высокими темпами, чем утром, в то время как инвесторы оценивают доклад Международного энергетического агентства (IEA), посвящённого ситуации на нефтяном рынке, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть растут чуть более высокими темпами, чем утром, в то время как инвесторы оценивают доклад Международного энергетического агентства (IEA), посвящённого ситуации на нефтяном рынке, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,79%, до 74,09 доллара США за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 0,74%, до 70,97 доллара США за баррель.

Внимание инвесторов сосредоточилось на докладе IEA, в котором, в частности, организация оценила потери в добыче нефти из-за урагана "Ида", который посетил юг США в августе, примерно в 30 миллионов баррелей.

Кроме того, IEA сообщило, что мировая добыча нефти в августе снизилась на 0,54 миллиона баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 96,1 миллиона баррелей в день.

Агентство также понизило прогноз мирового спроса на нефть по итогам года и теперь ожидает его роста на 5,2 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году — по-прежнему на 3,2 миллиона баррелей в день.