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Цена нефти марки Brent приблизилась к 83 долларам за баррель

Цена нефти марки Brent приблизилась к 83 долларам за баррель Цены на нефть эталонных марок не показывают единой динамики утром в четверг, трейдеры оценивают данные о запасах в США и ждут министерской встречи ОПЕК+.
Энергетика
30 ноября 2023 г. 10:14
Цена нефти марки Brent приблизилась к 83 долларам за баррель

Цены на нефть эталонных марок не показывают единой динамики утром в четверг, трейдеры оценивают данные о запасах в США и ждут министерской встречи ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 82,95 доллара за баррель. Это на 0,15 доллара (0,18%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Накануне эти контракты повысились в цене на 1,42 доллара (1,7%), до максимальных с 6 ноября 83,1 доллара за баррель. Срок их обращения истекает с закрытием рынка в четверг.

Более активно торгуемые февральские фьючерсы подорожали на 0,16 доллара (0,19%), до 83,04 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 0,18 доллара (0,23%) и составили 78,04 доллара за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на 1,45 доллара (1,9%) - до максимальных с 14 ноября 77,68 доллара за баррель.

Накануне поддержку ценам оказали новости о сильном шторме в Черном море, который препятствует поставкам.

Между тем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,609 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе Министерства энергетики страны.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем сокращение на 933 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина повысились на 1,764 млн баррелей, дистиллятов - на 5,217 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 229 тыс. баррелей и снижения резервов дистиллятов на 394 тыс. баррелей.

В свою очередь, министры ОПЕК+ в четверг соберутся в онлайн-режиме, чтобы пересмотреть свою стратегию на нефтяном рынке.

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Версия на английском языке Brent oil prices near $83 per barrel

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