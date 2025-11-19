Цена нефти Brent снизилась до $64,7 за баррель

Цены на нефть опустились на новых сигналах избытка предложения на мировом рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $64,74 за баррель, что на $0,15 (0,23%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,11 (0,18%) до $60,63 за баррель.

Рынок ждет возобновления публикации статданных по экономике США, а также продолжает следить за информацией, касающейся экспорта российской нефти.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали уверенный рост запасов нефти в США на прошлой неделе - на 4,4 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов, по информации API, также увеличились.