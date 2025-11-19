İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    "Brent" neftinin qiyməti 65 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    • 19 noyabr, 2025
    • 10:08
    Brent neftinin qiyməti 65 dollardan aşağı düşüb

    Dünya bazarlarında neft qiymətləri aşağı düşüb.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ticarət məlumatları sübut edir.

    Londonun "ICE Futures" birjasında "Brent" markalı neftin yanvar fyuçerslərinin qiyməti bir barel üçün 64,74 ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da əvvəlki ticarətin bağlanışından 0,15 ABŞ dolları (0,23 %) azdır.

    Nyu-York Əmtəə Birjasında (NYMEX) isə WTI markalı neftin dekabr fyuçersləri qiyməti 0,11 ABŞ dolları (0,18 %) azalaraq bir barel üçün 60,63 ABŞ dolları təşkil edib.

    neft "Brent" markalı neft NYMEX WTI markalı neft
    Цена нефти Brent снизилась до $64,7 за баррель
    Price of Brent oil falls to $64.7 per barrel

