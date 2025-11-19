"Brent" neftinin qiyməti 65 dollardan aşağı düşüb
Energetika
- 19 noyabr, 2025
- 10:08
Dünya bazarlarında neft qiymətləri aşağı düşüb.
"Report"un məlumatına görə, bunu ticarət məlumatları sübut edir.
Londonun "ICE Futures" birjasında "Brent" markalı neftin yanvar fyuçerslərinin qiyməti bir barel üçün 64,74 ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da əvvəlki ticarətin bağlanışından 0,15 ABŞ dolları (0,23 %) azdır.
Nyu-York Əmtəə Birjasında (NYMEX) isə WTI markalı neftin dekabr fyuçersləri qiyməti 0,11 ABŞ dolları (0,18 %) azalaraq bir barel üçün 60,63 ABŞ dolları təşkil edib.
Son xəbərlər
10:44
"Orta Dəhliz"in yüksək keyfiyyətli inkişafı üzrə Birgə Təşəbbüs" sənədi imzalanıbİnfrastruktur
10:42
Foto
SOCAR-da "Ümumdünya Keyfiyyət Həftəsi 2025" ilə bağlı tədbir keçirilibEnergetika
10:38
İRİA: Digital.finance platformasına 100-dən çox maliyyə institutu inteqrasiya edilibİKT
10:38
Lebron Ceyms yeni rekorda imza atıbKomanda
10:35
Deputat: Azərbaycanda qadınların kiçik və orta sahibkarlıqda payı aşağıdırSosial müdafiə
10:35
Səfir: Türk dünyası sahibkarlarının geniş əməkdaşlığı qurulubXarici siyasət
10:32
Foto
Kürdəmirdə avtomobil qoyun sürüsünə çırpılıb, 10 baş xırdabuynuzlu heyvan tələf olubHadisə
10:32
DÇ-2026: Emin Mahmudov seçmə mərhələdə bir göstəriciyə görə liderlər sırasındadırFutbol
10:31