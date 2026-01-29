Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Цена нефти Brent превысила $69 впервые с конца сентября 2025 года

    Энергетика
    • 29 января, 2026
    • 09:10
    Цена нефти Brent превысила $69 впервые с конца сентября 2025 года

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $69 за баррель впервые с 29 сентября 2025 года.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость марки Brent выросла на 0,95%, до $69,05 за баррель.

    Нефть марки Brent ускорил рост до $69,5 за баррель (+1,61%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2026 года рос на 1,31% - до $64,34 за баррель.

    Brent WTI фьючерсы стоимость нефти
    Brent crude oil prices exceed $69 for first time since late September 2025

    Последние новости

    10:31

    ЦБА назвал цели в области микрофинансирования

    Финансы
    10:27

    В Азербайджане снизят минимальный порог для МФО в сегменте долгового рынка

    Финансы
    10:19

    В Азербайджане расширяют перечень случаев обыска без решения суда

    Милли Меджлис
    10:17

    БФБ: Упрощение требований к листингу для малых эмитентов стоит на повестке дня

    Финансы
    10:10

    Центробанк: НБКО выпустили облигации на 86 млн манатов за последние 3 года

    Финансы
    10:09

    ЦБА: 62% сети филиалов НБКО находится в регионах

    Финансы
    09:50

    С платформы "Западный Чираг" добыто 251 млн баррелей нефти

    Энергетика
    09:44

    В КНР казнили 11 членов синдиката за убийства, мошенничество и торговлю людьми

    Другие страны
    09:43

    Стоимость азербайджанской нефти превысила $70

    Энергетика
    Лента новостей