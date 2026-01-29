Цена нефти Brent превысила $69 впервые с конца сентября 2025 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $69 за баррель впервые с 29 сентября 2025 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость марки Brent выросла на 0,95%, до $69,05 за баррель.

Нефть марки Brent ускорил рост до $69,5 за баррель (+1,61%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2026 года рос на 1,31% - до $64,34 за баррель.