Цена нефти Brent превысила $69 впервые с конца сентября 2025 года
Энергетика
- 29 января, 2026
- 09:10
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $69 за баррель впервые с 29 сентября 2025 года.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость марки Brent выросла на 0,95%, до $69,05 за баррель.
Нефть марки Brent ускорил рост до $69,5 за баррель (+1,61%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2026 года рос на 1,31% - до $64,34 за баррель.
