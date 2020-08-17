Цена нефти Brent может подняться до 60 долларов за баррель – ПРОГНОЗ

Это возможно из-за дефицита сырья на рынке, который, вероятно, появится уже в IV квартале 2020 года

В июне BofA повысила прогнозы для цен на нефть Brent на 2020 и 2021 гг. на 5 долларов США за баррель, до 43 долларов США за баррель и 50 долларов США за баррель соответственно. После этого спотовые цены в целом соответствуют ожиданиям аналитиков, однако фьючерсы с поставкой в следующем году дорожают быстрее, чем ожидалось.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом отмечается в обзоре BofA Global Research (BofA).



Среди ключевых факторов, которые способствуют росту цен на нефть, аналитики называют, во-первых, доверие инвесторов к выполнению странами ОПЕК+ условий действующей сделки по ограничению добычи, во-вторых, падение добычи на сланцевых месторождениях в США, в-третьих, устойчивое восстановление глобального спроса на нефть.

"Мы ожидаем, что эти тренды сохранятся в дальнейшем. В связи с этим глобальный нефтяной рынок может столкнуться с дефицитом в размере 4,9 млн баррелей в сутки (б/с) в IV квартале 2020 года и 1,7 млн б/с в 2021 году", – говорится в обзоре BofA.

Таким образом, цена Brent может легко подняться до 60 долларов США за баррель в следующем году, отмечают эксперты. По словам аналитиков, появляющиеся данные о запасах нефти в мире показывают, что их снижение происходит быстрее, чем ожидалось. Глобальные запасы, за исключением США и Китая, практически вернулись к нормальному уровню и на данный момент лишь на 46 млн баррелей выше среднего уровня 2017-2019 годов.

Китай, вероятно, будет сохранять высокие запасы нефти, с учетом серьезного ухудшения отношений страны с США, в то время как в Штатах увеличение запасов может носить предупредительный характер при ожидаемом снижении добычи сланцевой нефти, отмечается в обзоре. Прогноз BofA основан на допущении, что миру удастся избежать масштабной второй волны пандемии коронавирусной инфекции в IV квартале 2020 года.

