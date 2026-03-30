Цена на нефть подорожала на фоне атак хуситов на Израиль
Энергетика
- 30 марта, 2026
- 09:17
Мировые цены на нефть выросли в начале недели, рынки опасаются дальнейшего сокращения мировых поставок после того, как йеменские хуситы в выходные совершили свои первые атаки на Израиль.
Как передает Report, это следует из данных торгов.
Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 2,52% относительно предыдущего закрытия, до $107,97 за баррель.
Майские фьючерсы на WTI подорожали на 1,69% - до $101,32.
В начале торгов понедельника стоимость майских фьючерсов Brent впервые с 19 марта поднималась выше отметки в $116 за баррель.
