Цена на нефть подорожала на фоне атак хуситов на Израиль

Мировые цены на нефть выросли в начале недели, рынки опасаются дальнейшего сокращения мировых поставок после того, как йеменские хуситы в выходные совершили свои первые атаки на Израиль.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 2,52% относительно предыдущего закрытия, до $107,97 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI подорожали на 1,69% - до $101,32.

В начале торгов понедельника стоимость майских фьючерсов Brent впервые с 19 марта поднималась выше отметки в $116 за баррель.