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    Цена на нефть марки Brent превысила $100 за баррель

    Энергетика
    • 02 октября, 2026
    • 09:59
    Цена на нефть марки Brent превысила $100 за баррель

    Нефтяной рынок незначительно снизился после скачка цен накануне. Влияние на рынок оказывают признаки восстановления поставок нефти с Ближнего Востока, в то же время трейдеры опасаются очередного обострения конфликта между США и Ираном.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $102,02 за баррель, что на $0,29 (0,28%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

    Фьючерсы на нефть марки WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене $0,45 (0,48%) до $92,42 за баррель.

    Ранее американские медиа сообщили о том, что Пентагон направляет в район Ближнего Востока третью авианосную ударную группу и дополнительное подразделение морской пехоты. Это увеличит численность американских военных в регионе еще на 9-10 тыс. человек. Переброска сил происходит в связи с тем, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс.

    Эскалация на Ближнем Востоке Удары США по Ирану Дональд Трамп Цена на нефть Нефть марки Brent Нефть марки WTI
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