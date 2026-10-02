Цена на нефть марки Brent превысила $100 за баррель

Нефтяной рынок незначительно снизился после скачка цен накануне. Влияние на рынок оказывают признаки восстановления поставок нефти с Ближнего Востока, в то же время трейдеры опасаются очередного обострения конфликта между США и Ираном.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $102,02 за баррель, что на $0,29 (0,28%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть марки WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене $0,45 (0,48%) до $92,42 за баррель.

Ранее американские медиа сообщили о том, что Пентагон направляет в район Ближнего Востока третью авианосную ударную группу и дополнительное подразделение морской пехоты. Это увеличит численность американских военных в регионе еще на 9-10 тыс. человек. Переброска сил происходит в связи с тем, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс.