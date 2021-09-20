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Цена на газ в Европе снова превысила 900 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе снова превысила 900 долларов за тысячу кубометров Цена на газ в Европе в ходе торгов 20 сентября на бирже ICE начала расти на фоне новостей о том, что "Газпром" не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину. Так, цена на октябрьский фьючерс взлетела до 908 долларов США за 1 тыс. кубометр
Энергетика
20 сентября 2021 г. 15:28
Цена на газ в Европе снова превысила 900 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов 20 сентября на бирже ICE вновь пошла вверх на фоне новостей о том, что "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину. Так, цена на октябрьский фьючерс взлетела до 908 долларов США за 1 тыс. кубометров с прежней отметки ниже 800 долларов США за тыс. кубометров в конце прошлой недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Однако уже по состоянию на 14:50 (по бакинскому времени) стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 881 доллара США за 1 тыс. кубометров.

Коррекции могла способствовать новость о том, что норвежская Equinor получила разрешение увеличить экспорт газа со своих шельфовых месторождений Oseberg и Troll в условиях "сузившегося рынка газа". Так, добыча на месторождении Oseberg увеличится в 2021 газовом году (начинается 1 октября) на 1 млрд кубометров - до 6 млрд кубометров газа, на Troll - также на 1 млрд кубометров, до 37 млрд кубометров газа.

"Оператор ГТС Украины" в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на октябрь в объеме до 9,8 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию "Сохрановка". Но по итогам аукциона, который завершился в 14:00 (по бакинскому времени), они остались невостребованными "Газпромом".

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