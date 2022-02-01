Цена на газ в Европе снизилась ниже 990 долларов

Фьючерсы на газ в Европе подешевели на 6,5% к расчетной цене пятницы – примерно до 984,4 доллара США за тысячу кубометров.

Фьючерсы на газ в Европе подешевели на 6,5% к расчетной цене пятницы – примерно до 984,4 доллара США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость мартовских фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила примерно 1 040 долларов США, и в первые часы торгов показатель снижался вплоть до 989 долларов США. В середине дня цена несколько восстановилась, заняв уровень в 1 000-1 020 долларов США, но ближе к концу торгов устремилась к нижней границе диапазона. В последние 1-1,5 часа торгов стоимость колебалась уже в пределах 970-990 долларов США.