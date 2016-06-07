​Цена на Brent превысила 51 доллар

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Нефть марки Brent пробила отметку в 51 доллар за баррель. Как сообщает Report, к этому привели рост спроса на бензин из-за увеличения количества людей, вышедших в отпуск в связи с летним сезоном, а также новости об очередном нападении боевиков на нефтяную инфраструктуру в Нигерии.

Отметим, что Brent в последний раз продавалась по цене дороже 51 доллар за баррель 12 октября 2015 года. Затем нефтяные цены начали падать на фоне глобального финансового кризиса и достигли минимума последних лет 20 января 2016 года (27,10 доллара/баррель). В настоящее время нефть продается на 89% дороже этого минимума.

Напомним, что исторический максимум был зафиксирован в июле 2008 года, когда нефть стоила 147,50 доллара/баррель. На данный момент цены упали на 65% ниже этой отметки. Аналитическая группа Report прогнозирует рост цен на нефть до 55 долларов за баррель.