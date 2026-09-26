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    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $124

    Энергетика
    • 26 сентября, 2026
    • 10:58
    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $124

    Цена 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $2,48, или 1,96%, и составила $123,46.

    Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

    Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $123,02 за баррель.

    Цена 1 барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на $2,45, или 2,05%, до $116,81.

    В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти рассчитана исходя из $65.

    Самая низкая цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81, а максимальная - в июле 2008 года - $149,66.

    В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Нефть марки Azeri Light
    Azərbaycan neftinin qiyməti 123 dollara düşüb
    Azeri Light oil price decreases by 1.96% on world market
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