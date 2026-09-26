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    Azərbaycan neftinin qiyməti 123 dollara düşüb

    Energetika
    • 26 sentyabr, 2026
    • 10:51
    Azərbaycan neftinin qiyməti 123 dollara düşüb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 2,48 ABŞ dolları və ya 1,96 % azalaraq 123,46 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin noyabr fyuçerslərinin qiyməti 123,02 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 2,45 ABŞ dolları və ya 2,05 % azalaraq 116,81 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 35,3 %-dir.

    Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlar bloku Azeri Light markalı Azərbaycan xam nefti Neftin qiyməti Türkiyə Cümhuriyyəti Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ABŞ dolları
    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $124
    Azeri Light oil price decreases by 1.96% on world market
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