Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Цена на азербайджанскую нефть превысила $66

    Энергетика
    • 14 ноября, 2025
    • 09:47
    Цена на азербайджанскую нефть превысила $66

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,85 или 1,3% - до $66,28.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $62,2.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,84 или 1,33% - до $64,06 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light цена нефти мировой рынок
    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları keçib

    Последние новости

    10:04

    В Узбекистане открылись Дни кино стран Центральной Азии и Азербайджана

    Культура
    10:03

    Лидер КНР встретился с королем Таиланда

    Другие страны
    09:54

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт почти на 7%

    Бизнес
    09:54

    ГДП: Большинство наездов происходит из-за перехода дороги пешеходами в неустановленных местах

    Происшествия
    09:47

    Цена на азербайджанскую нефть превысила $66

    Энергетика
    09:42

    В Китае обнаружили крупнейшее месторождение золота в 1,44 тыс. тонн

    Другие страны
    09:40

    АЖД обратились к пассажирам, занимающим места для других в поездах

    Инфраструктура
    09:27
    Фото
    Видео

    Участникам конгресса в Узбекистане представили одну из древнейших рукописей Корана

    Культура
    09:21

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2025)

    Финансы
    Лента новостей