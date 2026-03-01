Токаев направил послания солидарности лидерам ряда стран Персидского залива

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил личные послания главам Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-секретаря президента РК Айбека Смадиярова, в посланиях выражена искренняя поддержка и солидарность с народами этих стран в период тяжелейших испытаний.

    Токаев решительно осудил все военные действия, направленные на подрыв суверенитета и безопасности дружественных и братских для Казахстана государств.

    В посланиях подчеркивается, что Казахстан последовательно выступает за решение международных проблем и вооруженных конфликтов исключительно дипломатическими средствами.

    Глава государства также заявил о готовности Казахстана оказать любую посильную помощь братским арабским странам и выразил надежду на продолжение постоянных рабочих контактов с их высшим руководством.

    Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

