İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları keçib

    Energetika
    • 14 noyabr, 2025
    • 09:32
    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları keçib

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 0,85 ABŞ dolları, yaxud 1,3 % artaraq 66,28 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin yanvar fyuçerslərinin qiyməti 62,2 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 0,84 ABŞ dolları və ya 1,33 % artaraq 64,06 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda neft əsasən "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Azeri Light Brent barel
    Цена на азербайджанскую нефть превысила $66

    Son xəbərlər

    09:53

    "Cəfər Cabbarlı" metrostansiyasına bitişik yeraltı keçiddə tüstülənmə olub

    İnfrastruktur
    09:49
    Foto

    Özbəkistanda konqres iştirakçılarına Quranın ən qədim əlyazmalarından biri nümayiş edilib

    Mədəniyyət
    09:48

    DÇ-2026: Avropa üzrə seçmə mərhələdə növbəti görüşlər keçiriləcək

    Futbol
    09:42

    FHN: 13 gün ərzində valideyn məsuliyyətsizliyi nəticəsində köməksiz qalan 22 uşaq xilas edilib

    Hadisə
    09:40

    Sumqayıtda 1000 abonentin təbii qaz təchizatı dayandırılır

    Energetika
    09:35
    Foto

    Rəşad Nəbiyev Beyləqanda vətəndaşları qəbul edib

    İnfrastruktur
    09:34

    Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 7 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    09:32

    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları keçib

    Energetika
    09:32

    Yol polisi: Qəzaların böyük hissəsi piyadaların yolu müəyyən olunmamış yerlərdən keçməsi nəticəsində baş verir

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti