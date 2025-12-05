Abşeron-Xızı Regional Məşğulluq Filialının müdiri vəzifəsindən azad edilib
Daxili siyasət
- 05 dekabr, 2025
- 10:57
Abşeron-Xızı Regional Məşğulluq Filialının müdiri Əbdül Bayramov vəzifəsindən azad edilib.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, bununla bağlı əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev əmr imzalayıb.
Onun yerinə kimin təyin olunacağı barədə məlumat verilməyib.
