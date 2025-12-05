İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 11 ayda 28 milyon manat ƏDV geri qaytarılıb

    Maliyyə
    • 05 dekabr, 2025
    • 11:00
    Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 11 ayda 28 milyon manat ƏDV geri qaytarılıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 28 milyon 263,7 min manat əlavə dəyər vergisi (ƏDV) geri qaytarılıb.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, hesabat dövründə pərakəndə ticarət və ya iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış mallara (neft və qaz məhsulları, avtomobillər, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları istisna olmaqla), teatr tamaşaları, film nümayişi, muzey ziyarəti və simfonik orkestrin konserti sahəsində göstərilən xidmətlərə, habelə tibb müəssisələri və özəl tibbi praktika ilə məşğul olan fiziki şəxslərin göstərdiyi tibbi xidmətlərə görə ödənilmiş ƏDV-nin 172 milyon 323,4 min manatlıq hissəsi fiziki şəxs olan istehlakçılara geri qaytarılıb.

    ƏDV geri al Dövlət Vergi Xidməti

    Son xəbərlər

    11:19

    Azərbaycanda nəqliyyatda mobillik həlli tətbiqi istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    11:17

    Bakıda TDT-nin əmək, məşğulluq və sosial müdafiə nazirlərinin birinci iclası keçirilir

    Xarici siyasət
    11:16

    Türkiyədə bir neçə futbolçu və klub rəsmiləri saxlanılıb

    Futbol
    11:13

    Ermənistan-Gürcüstan sərhədini qanunsuz keçməyə cəhd edən 5 nəfər saxlanılıb

    Region
    11:11

    Giya Abaşidze: Gürcüstan və Azərbaycan hibrid hücumlara qarşı mübarizədə əməkdaşlıq etməlidir

    Xarici siyasət
    11:06

    İƏT Mədəniyyət Festivalı çərçivəsində Yaradıcı Kənd sərgisi təşkil olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    11:06

    "Qarabağ"la Bakıdakı oyunda "Ayaks"ı 1000-dən çox azarkeş dəstəkləyəcək

    Futbol
    11:03

    Bakı aeroportunda epidemioloji risklərin idarə olunması ilə bağlı təlim keçirilib

    İnfrastruktur
    11:03

    Xocalı, Xocavənd və Laçında 7 min hektara yaxın torpaq sahəsi müsabiqəyə çıxarılıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti