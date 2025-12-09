Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Цена на азербайджанскую нефть понизилась до $66

    • 09 декабря, 2025
    • 09:57
    Цена на азербайджанскую нефть понизилась до $66

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,95 или 1,42% - до $66.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила $63,77.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB понизилась на $0,98 или 1,51%, составив $64,07.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dollara düşüb
    Azeri Light crude prices drop on global and regional markets
    Лента новостей