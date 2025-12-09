İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dollara düşüb

    Energetika
    • 09 dekabr, 2025
    • 09:37
    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dollara düşüb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 0,95 ABŞ dollar və ya 1,42 % azalaraq 66 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin fevral fyuçerslərinin qiyməti 63,77 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 0,98 ABŞ dolları və ya 1,51 % azalaraq 64,07 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Azeri Light neft Brent
    Цена на азербайджанскую нефть понизилась до $66

    Son xəbərlər

    10:02

    Anar Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Sosial müdafiə
    09:50
    Foto

    Azərbaycan nümayəndə heyəti Əbu-Dabidə "Bridge" media və məzmun sənayesi sammitində iştirak edir

    Media
    09:49

    Azərbaycan millisinin 6 boksçusu dünya çempionatının 1/4 finalına yüksəlib

    Fərdi
    09:48

    Nazir müavini Doha Forumunda Azərbaycanın yaşıl enerjiyə keçid siyasətindən danışıb

    Xarici siyasət
    09:37

    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dollara düşüb

    Energetika
    09:33

    Pakistanda silahlı hücum nəticəsində 6 hərbçi ölüb

    Digər ölkələr
    09:31

    "Sabah" Çempionlar Liqasında növbəti oyununa bu gün çıxacaq

    Komanda
    09:23

    Ağcabədidə avtomobil yaşayış evinin divarına çırpılıb, ölən var

    Hadisə
    09:19

    Tovuzda 3 yaşlı uşaq hovuzda boğularaq ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti