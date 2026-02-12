SOCAR: İsrail Azərbaycan neftinin ixrac edildiyi əsas bazarlardan biridir
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti Rövşən Nəcəf ABŞ-ın Əsas Amerika Yəhudi Təşkilatlarının Prezidentləri Konfransının sədri Betsi Berns Kornun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
"Report" SOCAR-a istinadən xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycanın həm ABŞ, həm də İsrail ilə müxtəlif sahələr, o cümlədən enerji sektoru üzrə uğurlu əməkdaşlıq əlaqələri məmnunluqla qeyd olunub.
"Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası"nın imzalanmasının enerji sektorunda əməkdaşlığın inkişafına mühüm töhfə verəcəyi vurğulanıb. SOCAR-ın ABŞ şirkətləri ilə birgə həyata keçirdiyi layihələr barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Söhbət zamanı İsrailin Azərbaycan neftinin əsas ixrac bazarlarından biri olduğu bildirilib, SOCAR-ın İsraildə həyata keçirdiyi layihələrdən bəhs olunub. Bu xüsusda, 2025-ci ildə "Tamar" qaz yatağında SOCAR tərəfindən 10 % iştirak payının alındığı, eləcə də SOCAR-ın "Leviathan" yatağının yeni sahəsində BP və İsrailin "NewMed" şirkəti ilə birlikdə qazma işləri aparmaq üçün lisenziyalar əldə etdiyi qeyd olunub.
Görüşdə SOCAR-ın ənənəvi neft-qaz şirkətindən beynəlxalq enerji şirkətinə transformasiyası, dekarbonizasiya hədəfləri barədə məlumat verilib, "upstream" layihələrində dayanıqlılığa və sosial məsuliyyətdən irəli gələn məsələlərə xüsusi önəm verdiyi bildirilib. Orta Dəhliz üzrə mövcud enerji marşrutlarının önəmi vurğulanıb, bu gün Azərbaycan qazının 10-u Avropa İttifaqının üzvü olmaqla, ümumilikdə 16 ölkəyə nəql edildiyi diqqətə çatdırılıb.
Tərəflər enerji keçidi, rəqəmsallaşma, insan kapitalının inkişafı və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərə dair müzakirələr aparıblar.