İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Belçika polisi Brüsseldə Avropa Komissiyasının ofislərində axtarışlar aparıb

    Digər ölkələr
    • 12 fevral, 2026
    • 17:58
    Belçika polisi Brüsseldə Avropa Komissiyasının ofislərində axtarışlar aparıb

    Belçika polisi 2024-cü ildə daşınmaz əmlak obyektlərinin dövlətə satışı ilə bağlı araşdırma çərçivəsində Brüsseldə Avropa Komissiyasının bir neçə ofisində axtarışlar aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFP agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Axtarışlar Avropa İttifaqı hakimiyyətinə məxsus daşınmaz əmlakın satışı zamanı yol verilmiş pozuntularla bağlı iş üzrə araşdırma ilə əlaqədardır.

    2024-cü ildə Aİ hakimiyyətinə məxsus 23 binanın Belçikanın suveren fondu olan SFPIM-ə 900 milyon avroya satışı ilə bağlı yoxlama Araşdırma Avropa Prokurorluq Xidməti (EPPO) tərəfindən aparılır.

    "EPPO davam edən araşdırma çərçivəsində sübut toplama tədbirləri keçirdiyini təsdiqləyir", - qurumun mətbuat xidmətindən bildiriblər.

    Avropa Komissiyasında axtarışlar və araşdırma ilə bağlı xəbərlərə hələlik münasibət bildirməyiblər.

    Avropa Komissiyası Belçika Axtarışlar
    Бельгийская полиция провела обыски в офисах ЕК в Брюсселе

    Son xəbərlər

    19:02

    İsmayıllıda zəlzələ olub

    Hadisə
    19:01

    Stefan Andonovski: "Rəqəmsal əməkdaşlıq Şimali Makedoniya və Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələri gücləndirə bilər"

    İKT
    18:57
    Foto

    Aİ-nin Azərbaycandakı səfiri: Naxçıvan Orta Dəhliz üzrə mühüm strateji bölgədir

    Xarici siyasət
    18:55

    Azərbaycan I Liqası: Çempionluq uğrunda mübarizə aparan klubların duelində qol vurulmayıb

    Futbol
    18:44
    Video

    Sumqayıtda ayaqqabı təmir məntəqəsi yanır

    Hadisə
    18:41
    Foto

    Belçika və Azərbaycan liman sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    İnfrastruktur
    18:34

    Ötən il Səngəçal terminalından 200 milyon bareldən çox neft və kondensat ixrac edilib

    Energetika
    18:29

    WUF13-də "Baku Call to Action"ın  qəbul edilməsi planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    18:21

    Məhəmməd Əbdülsalam Qazaxıstanın Bakı ilə İrəvan arasındakı sülh prosesinə töhfəsini qeyd edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti