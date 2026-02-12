Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Бельгийская полиция провела обыски в офисах ЕК в Брюсселе

    • 12 февраля, 2026
    • 17:49
    Бельгийская полиция провела обыски в офисах ЕК в Брюсселе

    Бельгийская полиция провела обыски в нескольких офисах Еврокомиссии в Брюсселе в рамках расследования продажи объектов недвижимости бельгийскому государству в 2024 году.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники. По данным газеты, обыски связаны с расследованием по делу о нарушениях при продаже недвижимости, принадлежащей властям Евросоюза.

    Расследование ведет Европейская прокурорская служба (EPPO), оно касается продажи 23 зданий, принадлежавших властям ЕС, бельгийскому суверенному фонду SFPIM за 900 млн евро в 2024 году.

    "EPPO подтверждает, что проводит мероприятия по сбору доказательств в рамках продолжающегося расследования", - заявили в пресс-службе ведомства.

    В Еврокомиссии пока никак не прокомментировали сообщения об обысках и расследовании.

    Отметим, что в декабре EPPO вместе с бельгийской полицией провела обыски в офисе Европейской внешнеполитической службы (EEAS) в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге, а также в нескольких частных домах в разных частях Бельгии. Тогда же по этому делу задержали экс-главу евродипломатии Федерику Могерини.

