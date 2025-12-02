Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Брюсселе по делу о мошенничестве задержана экс-глава Евродипломатии - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 16:35
    После обысков в штаб-квартире дипслужбы Евросоюза в Брюсселе задержана экс-глава Евродипломатии Федерика Могерини.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP.

    Ее подозревают в мошенничестве, связанном с программой обучения дипломатов. Курсы финансирует ЕС.

    Вторым задержанным оказался экс-генсек дипслужбы ЕС Стефано Саннино.

    Бельгийская полиция во вторник провела обыски в дипслужбе Евросоюза (Европейская служба внешних связей - ЕСВС) в Брюсселе, а также в Колледже Европы в Брюгге в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Euractiv.

    Отмечается, что полиция изъяла документы и задержала трех человек для допроса по подозрению в мошенничестве при закупках, коррупции и уголовном конфликте интересов.

    По словам очевидцев, около 10 сотрудников в штатском вошли в штаб-квартиру Европейской службы. Уголовное расследование началось после заявлений о том, что ЕСВС и Колледж Европы (престижная школа послевузовского образования) в 2021 и 2022 годах незаконно использовали государственные средства ЕС.

    Следователи сосредоточились на обстоятельствах покупки Колледжем здания в Брюгге за 3,2 млн евро, в котором проживают дипломаты, обучающиеся в академии. Учебное заседение приобрело здание в 2022 году в период финансовых трудностей, незадолго до того, как ЕСВС объявил тендер. Отмечается, что Колледж Европы и его представители имели доступ к конфиденциальной информации о тендере, которая предсматривала обеспечение честной конкуренции между учреждениями.

    Колледж Европы Брюссель дипслужба ЕС полиция обыски
    Avropa diplomatiyasının keçmiş rəhbəri saxlanılıb
