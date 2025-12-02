Avropa diplomatiyasının keçmiş rəhbəri saxlanılıb
Digər ölkələr
- 02 dekabr, 2025
- 16:46
Avropa İttifaqının (Aİ) Brüsseldəki diplomatik xidmət qərargahında axtarışlardan sonra Avropa diplomatiyasının keçmiş rəhbəri Federika Mogerini saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFP agentliyi məlumat yayıb.
O, diplomatların təhsil proqramı ilə əlaqədar dələduzluqda şübhəli bilinir. Kurslara Aİ maliyyə dəstəyi göstərir.
İkinci saxlanılan şəxs Aİ diplomatik xidmətinin keçmiş Baş katibi Stefano Sannino olub.
Son xəbərlər
17:26
Nazir: "2018-2025-ci illərdə özəl sektorda əmək haqqı fondu 3,6 dəfə artıb"Maliyyə
17:21
Səfir: Seul və Bakı kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlara malikdirASK
17:10
"Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları"nda dəyişiklik edilibDigər
17:07
Bakı metrosu: Əmək münasibətlərinə məcburi şəkildə xitam verilmirİnfrastruktur
17:06
Azərbaycanda 2026-cı ilin bayram günləri müəyyən edilibDaxili siyasət
17:02
Taksi sürücüləri üçün imtahan keçirilib, 1309-u uğur qazanıbElm və təhsil
17:01
Sabah Xəzər rayonu və Sumqayıtda qaz olmayacaqEnergetika
17:01
Maliyyə naziri: "Gələn il qeyri-neft-qaz sektorunda ciddi vergi artımı yoxdur"Maliyyə
17:01