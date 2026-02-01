İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Fitsonun müşaviri adının Epşteyn dosyesində çəkilməsindən sonra istefa verib

    • 01 fevral, 2026
    • 04:42
    Fitsonun müşaviri adının Epşteyn dosyesində çəkilməsindən sonra istefa verib

    Slovakiyanın keçmiş xarici işlər naziri və Baş nazir Robert Fitsonun müşaviri Miroslav Layçak amerikalı maliyyəçi Ceffri Epşteynin işi ilə bağlı sənədlərdə adının çəkildiyinə görə vəzifəsindən istefa verib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Denik N" portalı xəbər yayıb.

    Fitso onun istefasını qəbul edəcəyini bildirib.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ilin noyabrında Slovakiyanın Baş naziri müşavirini adınını Epşteyn işində çəkildiyi üçün işdən çıxarmayacağını bildirib.

