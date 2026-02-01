СМИ: Советник Фицо подал в отставку после упоминания в досье Эпштейна

Экс-министр иностранных дел Словакии и советник премьера Роберта Фицо Мирослав Лайчак подал в отставку из-за упоминаний его имени в документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Как передает Report, об этом сообщил портал Denik N.

Фицо заявил, что примет его отставку.

Напомним, что в ноябре 2025 года премьер Словакии сказал, что не уволит с поста своего советника из-за того, что его имя фигурирует в деле Эпштейна.