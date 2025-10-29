Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Цена на азербайджанскую нефть понизилась до $65

    Энергетика
    • 29 октября, 2025
    • 09:09
    Цена на азербайджанскую нефть понизилась до $65

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,82 или 2,72% - до $65,21.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $64,2.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB понизилась на $1,85 или 2,85%, составив $63,17.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

