Азербайджан и Goldman Sachs обсудили перспективы сотрудничества

Азербайджан и американская компания Goldman Sachs обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах экономики.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети X.

Обсуждения состоялись на встрече министра с делегацией во главе с руководителем группы клиентских решений в подразделении по управлению активами Goldman Sachs Мэттом Гибсоном.

На встрече было подчеркнуто плодотворное партнерство между Азербайджаном и компанией, отмечено, что бизнес-среда в нашей стране, макроэкономическая стабильность и экономические приоритеты, соответствующие глобальным вызовам, создают благоприятные возможности для стратегических инвестиций.