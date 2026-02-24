Азербайджан и Goldman Sachs обсудили перспективы сотрудничества

Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    • 24 февраля, 2026
    • 18:19
    Азербайджан и американская компания Goldman Sachs обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах экономики.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети X.

    Обсуждения состоялись на встрече министра с делегацией во главе с руководителем группы клиентских решений в подразделении по управлению активами Goldman Sachs Мэттом Гибсоном.

    На встрече было подчеркнуто плодотворное партнерство между Азербайджаном и компанией, отмечено, что бизнес-среда в нашей стране, макроэкономическая стабильность и экономические приоритеты, соответствующие глобальным вызовам, создают благоприятные возможности для стратегических инвестиций.

    Микаил Джаббаров Мэтт Гибсон Goldman Sachs
