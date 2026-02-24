Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    ЕК намерена выдвинуть предложение о бессрочном запрете на импорт нефти РФ

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 18:16
    ЕК намерена выдвинуть предложение о бессрочном запрете на импорт нефти РФ

    Европейская комиссия намерена 15 апреля выдвинуть законодательное предложение о полном и бессрочном запрете импорта российской нефти.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Отмечается, что дата выбрана с учетом парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся 12 апреля. В Брюсселе стремятся избежать того, чтобы вопрос запрета на российскую нефть стал ключевой темой избирательной кампании, пишет агентство. Венгрия и Словакия, сохраняющие зависимость от поставок российской нефти, выступают против введения такого запрета.

    Ранее Евросоюз уже ввел санкции на импорт российской нефти морским путем. Однако теперь Еврокомиссия намерена закрепить полный отказ от российских поставок на законодательном уровне. Предполагается, что запрет сохранит силу даже в случае возможной отмены санкций ЕС при заключении мирного соглашения по Украине.

    Еврокомиссия Венгрия российско-украинская война импорт российская нефть

    Последние новости

    18:20

    Объявлен график приема граждан в Администрации президента на март

    Внутренняя политика
    18:19
    Фото

    Азербайджан и Goldman Sachs обсудили перспективы сотрудничества

    Финансы
    18:16

    ЕК намерена выдвинуть предложение о бессрочном запрете на импорт нефти РФ

    Другие страны
    18:11

    Азербайджан представлен на форуме, организованном ЭСКАТО

    Бизнес
    17:59

    Азербайджан увеличил импорт молока и сливок почти на 50%

    АПК
    17:56

    В Германии работники общественного транспорта проведут двухдневные забастовки

    Другие страны
    17:36

    Путин сообщил о наличии информации о попытке подрыва двух газопроводов

    В регионе
    17:34

    Кабмин изменил порядок исчисления суммы таможенной задолженности по НДС

    Бизнес
    17:22

    В Азербайджане обновлен перечень особо охраняемых жизнеобеспечивающих объектов

    Инфраструктура
    Лента новостей