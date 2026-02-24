ЕК намерена выдвинуть предложение о бессрочном запрете на импорт нефти РФ

Европейская комиссия намерена 15 апреля выдвинуть законодательное предложение о полном и бессрочном запрете импорта российской нефти.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что дата выбрана с учетом парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся 12 апреля. В Брюсселе стремятся избежать того, чтобы вопрос запрета на российскую нефть стал ключевой темой избирательной кампании, пишет агентство. Венгрия и Словакия, сохраняющие зависимость от поставок российской нефти, выступают против введения такого запрета.

Ранее Евросоюз уже ввел санкции на импорт российской нефти морским путем. Однако теперь Еврокомиссия намерена закрепить полный отказ от российских поставок на законодательном уровне. Предполагается, что запрет сохранит силу даже в случае возможной отмены санкций ЕС при заключении мирного соглашения по Украине.