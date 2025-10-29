İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dollara düşüb

    Energetika
    • 29 oktyabr, 2025
    • 08:55
    Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dollara düşüb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 1,82 ABŞ dolları, yaxud 2,72 % azalaraq 65,21 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin dekabr fyuçerslərinin qiyməti 64,2 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 1,85 ABŞ dolları və ya 2,85 % azalaraq 63,17 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda neft əsasən "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Azərbaycan nefti Azeri Light Brent
    Цена на азербайджанскую нефть понизилась до $65
    Azeri Light crude drops to $65.21 per barrel

    Son xəbərlər

    09:46

    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında mövsümə start verilib

    Futbol
    09:42

    Ağdərədə beton qarışdıran maşın dərəyə aşıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    09:37

    Ramin Məmmədov Ordubadda vətəndaşları qəbul edəcək

    Din
    09:36
    Foto

    "Azera Toxumçuluq" müəssisəsində daimi iş yerlərinin sayı 20-yə çatdırılacaq

    ASK
    09:32

    Türkiyədə altımərtəbəli bina uçub

    Region
    09:31

    Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu transfer edib

    Komanda
    09:23

    MİDA güzəştli mənzillərin növbəti satışını elan edib, qiymətləri açıqlayıb

    Maliyyə
    09:23

    "Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasında ilk matçını keçirəcək

    Futbol
    09:20
    Foto

    Sabirabad Sənaye Məhəlləsində istehsal olunan gübrə ixrac ediləcək

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti