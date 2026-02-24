Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан увеличил импорт молока и сливок почти на 50%

    АПК
    24 февраля, 2026
    • 17:59
    Азербайджан увеличил импорт молока и сливок почти на 50%

    Азербайджан в январе 2026 года импортировал 2 145 тонн молока и сливок.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этого объема молока и сливок составила $3 млн 428,77 тыс.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем увеличился на 700 тонн (48,4%), а стоимость - на $1 млн 604 (87,8%).

    В отчетный период расходы на импорт молока и сливок составили 0,3% от общих расходов Азербайджана на импорт.

    Напомним, что в прошлом месяце Азербайджан провел с зарубежными странами торговые операции на сумму $3 млрд 538 млн. Это на 30,5% меньше в годовом сравнении.

    $2 млрд 236 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $1 млрд 302 млн - на импорт. За последний год экспорт сократился на 26,4%, а импорт - на 36,5%.

    В конечном итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере $934 млн, что на 5,3% меньше в годовом сравнении.

    Azərbaycan süd və qaymaq idxalını 50 %-ə yaxın artırıb
    Azerbaijan imports 2,145 tons of milk and cream in January

