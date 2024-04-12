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Цена на азербайджанскую нефть достигла 93 долларов

Цена на азербайджанскую нефть достигла 93 долларов 10:37
Энергетика
12 апреля 2024 г. 11:01
Цена на азербайджанскую нефть достигла 93 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,7 доллара США или на 0,76% и составила 92,96 доллара США.

Об этом сообщил Report источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила 89,74 доллара США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price increases slightly
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 93 dollara çatıb

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