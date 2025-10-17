Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Цена на азербайджанскую нефть упала до $63

    Энергетика
    • 17 октября, 2025
    • 10:18
    Цена на азербайджанскую нефть упала до $63

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,11 или 1,73% - до $63,15.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $61,78.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $1,14 или 1,82% - до $61,41 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light азербайджанская нефть
    Azərbaycan neftinin qiyməti 63 dollara düşüb
    Azeri Light crude drops to $63.15 per barrel on world market

    Последние новости

    10:28

    Орбан: Саммит России и США может пройти через неделю после встречи глав МИД

    Другие страны
    10:25

    В Турции задержали еще 26 человек по делу Can Holding

    В регионе
    10:22

    Азербайджан поднялся на 35 позиций в мировом рейтинге женской занятости

    Социальная защита
    10:18

    Цена на азербайджанскую нефть упала до $63

    Энергетика
    10:17

    Президент Финляндии посетит Узбекистан с официальным визитом

    В регионе
    10:16
    Фото

    В Хачмазе стартовала региональная конференция, посвященная "Году Конституции и Суверенитета"

    Внутренняя политика
    10:11

    Кыргызстан и Венгрия проведут очередное заседание стратегического совета

    В регионе
    10:08

    Азербайджан увеличил производство "зеленой энергии"

    Энергетика
    10:04
    Фото

    Ватиканские СМИ пишут об открытии проекта реставрации катакомб Коммодиллы с участием Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    Лента новостей