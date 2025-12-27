Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер
- 27 декабря, 2025
- 13:19
28 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня ожидаются переменные осадки.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Утром в некоторых пригородных территориях есть вероятность выпадения осадков в виде мокрого снега. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который к вечеру стихнет.
Температура воздуха ночью составит 2-4, днем - до 5° тепла. Атмосферное давление - 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-85%.
В регионах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах выпадет снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.
Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 5-8° тепла, в горах ночью - 6-11, днем – 0-5° мороза.
Ночью в некоторых горных районах ожидается гололед.