Генпрокурор: В Азербайджане наблюдается значительный прогресс в развитии адвокатуры

В Азербайджане сегодня наблюдается значительный прогресс в развитии института адвокатуры.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на церемонии присяги и награждения адвокатов в честь Дня адвоката.

По его словам, после приобретения Азербайджаном независимости институт адвокатуры получил новый импульс для развития.

Это проявляется в статусе, роли адвокатуры в системе правосудия. По всем этим направлениям наблюдается позитивная динамика.