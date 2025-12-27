Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Генпрокурор: В Азербайджане наблюдается значительный прогресс в развитии адвокатуры

    Другие
    • 27 декабря, 2025
    • 13:24
    Генпрокурор: В Азербайджане наблюдается значительный прогресс в развитии адвокатуры

    В Азербайджане сегодня наблюдается значительный прогресс в развитии института адвокатуры.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на церемонии присяги и награждения адвокатов в честь Дня адвоката.

    По его словам, после приобретения Азербайджаном независимости институт адвокатуры получил новый импульс для развития.

    Это проявляется в статусе, роли адвокатуры в системе правосудия. По всем этим направлениям наблюдается позитивная динамика.

    Кямран Алиев институт адвокатуры
    Baş prokuror: Azərbaycanın vəkillər institunda xeyli inkişaf var
    Prosecutor general highlightes progress in Azerbaijan's legal profession

    Последние новости

    13:52
    Фото

    В Азербайджане прошло мероприятие по случаю Дня адвоката - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:44

    Новое административное здание Коллегии адвокатов введут в эксплуатацию в 2026 году

    Внутренняя политика
    13:33
    Фото

    По инициативе Лейлы Алиевой в Мингячевире прошло новогоднее празднество для детей

    Социальная защита
    13:31

    Семья из Испании пропала без вести в Индонезии в результате непогоды

    Другие страны
    13:24

    Генпрокурор: В Азербайджане наблюдается значительный прогресс в развитии адвокатуры

    Другие
    13:19

    Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер

    Экология
    13:10

    Зеленский: За последние сутки Россия запустила 500 дронов и 40 ракет по Киеву

    Другие страны
    13:07

    В Азербайджане за сутки задержано 20 человек за продажу пиротехнических средств

    Происшествия
    13:05

    Грузия с начала 2025 года импортировала газа из Азербайджана на $202 млн

    Энергетика
    Лента новостей