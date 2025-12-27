Семья из Испании пропала без вести в Индонезии в результате непогоды
Другие страны
- 27 декабря, 2025
- 13:31
В Индонезии перевернулось туристическая лодка, в результате чего пропала без вести семья из Испании.
Как передает Report, об этом сообщает Al-Arabia со ссылкой на агентство Antara.
По данным агентства, на борту находилось 11 человек, 7 из них удалось спасти, 4 (семья из Испании) пропали без вести.
Инцидент произошел в проливе у острова Падар, недалеко от популярного туристического направления Лабуан-Баджо. Власти объясняют произошедшее плохими погодными условиями.
Последние новости
