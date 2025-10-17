İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Azərbaycan neftinin qiyməti 63 dollara düşüb

    Energetika
    • 17 oktyabr, 2025
    • 10:01
    Azərbaycan neftinin qiyməti 63 dollara düşüb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 1,11 ABŞ dolları, yaxud 1,73 % azalaraq 63,15 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin dekabr fyuçerslərinin qiyməti 61,78 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 1,14 ABŞ dolları və ya 1,82 % azalaraq 61,41 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda neft əsasən "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    neftin qiyməti Azeri Light
    Цена на азербайджанскую нефть упала до $63
    Azeri Light crude drops to $63.15 per barrel on world market

    Son xəbərlər

    10:26

    Qırğızıstanla Macarıstan arasında ikitərəfli sənədlər imzalanacaq

    Region
    10:24

    Sumqayıtda yıxılaraq başı daşa dəyən kişi ölüb

    Hadisə
    10:21
    Foto

    "AzInTelecom"un dəstəyi ilə "Qarabağı yenidənqurma" sərgisi keçirilib

    İKT
    10:20

    Bakıda 87 yaşlı qadın eyvandan yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    10:17
    Foto

    Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Ordunun təminatı və döyüş hazırlığını yoxlayıb

    Hərbi
    10:12

    Kriştianu Ronaldu 2025-ci ilin ən çox gəlir əldə edən futbolçusu olub

    Futbol
    10:09

    DYP yağışlı hava ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    10:09

    Gəncədə din xadimlərinin inklüziv cəmiyyət quruculuğunda roluna həsr olunmuş regional konfrans keçiriləcək

    Din
    10:07
    Foto

    AMB və Dünya Bankı maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsini müzakirə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti