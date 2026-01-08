İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında ikinci günün finalçıları müəyyənləşib

    Komanda
    • 08 yanvar, 2026
    • 18:50
    Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında ikinci günün finalçıları müəyyənləşib

    Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatı davam edir.

    "Report" xəbər verir ki,ikinci yarış günündə yunan-Roma güləşi üzrə 60, 67, 77, 87 və 97 kq-da finalçılar müəyyənləşib.

    60 kq

    Ziyad Zeynalov (Neftçi) – Ayxan Cavadov (Abşeron, DİN)

    67 kq

    Məhəmməd Şükürzadə (MOİK, Lənkəran) – Fərid Xəlilov (Sumqayıt, "Neftçi")

    77 kq

    Sənan Süleymanov (Neftçi) – Rəvan Nuriyev (Sumqayıt-Təhsil, "Neftçi")

    87 kq

    İslam Abbasov (Neftçi) – Laçın Vəliyev (Neftçi)

    130 kq

    Beka Kandelaki (Neftçi) – Sərxan Məmmədov (Neftçi)

    Qeyd edək ki, sabah bu çəkilərdə qaliblər müəyyənləşəcək. Eyni zamanda sərbəst güləş üzrə 57, 65, 74, 86, 97 kq-da mübarizəyə start veriləcək.

    Son xəbərlər

    19:04

    Makron: ÜST sammiti 2026-cı ilin aprelində Lion şəhərində keçiriləcək

    Digər ölkələr
    19:01

    Dubaydan Moskvaya uçan "Utair" təyyarəsi uğurla eniş edib - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    18:54

    Azərbaycan bərpa olunan enerji sahəsində yeni gündəm formalaşdırır – TƏHLİL

    Energetika
    18:50

    Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında ikinci günün finalçıları müəyyənləşib

    Komanda
    18:32

    "Real"ın qapıçısı karyerasını Premyer Liqada davam etdirə bilər

    Futbol
    18:31

    İsrail ordusu Livanın cənubuna yeni zərbə endirib

    Digər ölkələr
    18:18

    Tramp ölkəsini "faydasız" qurumlardan çıxarır - Bakının illərdir dediklərini Vaşinqton da təsdiqlədi - ŞƏRH

    Analitika
    18:13

    Bakıda telefonu oğurlayıb mobil tətbiqə müdaxilə edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:58

    Almaniyada yaşayış evində partlayış olub, üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti