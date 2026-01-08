Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında ikinci günün finalçıları müəyyənləşib
Komanda
- 08 yanvar, 2026
- 18:50
Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatı davam edir.
"Report" xəbər verir ki,ikinci yarış günündə yunan-Roma güləşi üzrə 60, 67, 77, 87 və 97 kq-da finalçılar müəyyənləşib.
60 kq
Ziyad Zeynalov (Neftçi) – Ayxan Cavadov (Abşeron, DİN)
67 kq
Məhəmməd Şükürzadə (MOİK, Lənkəran) – Fərid Xəlilov (Sumqayıt, "Neftçi")
77 kq
Sənan Süleymanov (Neftçi) – Rəvan Nuriyev (Sumqayıt-Təhsil, "Neftçi")
87 kq
İslam Abbasov (Neftçi) – Laçın Vəliyev (Neftçi)
130 kq
Beka Kandelaki (Neftçi) – Sərxan Məmmədov (Neftçi)
Qeyd edək ki, sabah bu çəkilərdə qaliblər müəyyənləşəcək. Eyni zamanda sərbəst güləş üzrə 57, 65, 74, 86, 97 kq-da mübarizəyə start veriləcək.
Son xəbərlər
19:04
Makron: ÜST sammiti 2026-cı ilin aprelində Lion şəhərində keçiriləcəkDigər ölkələr
19:01
Dubaydan Moskvaya uçan "Utair" təyyarəsi uğurla eniş edib - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
18:54
Azərbaycan bərpa olunan enerji sahəsində yeni gündəm formalaşdırır – TƏHLİLEnergetika
18:50
Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında ikinci günün finalçıları müəyyənləşibKomanda
18:32
"Real"ın qapıçısı karyerasını Premyer Liqada davam etdirə bilərFutbol
18:31
İsrail ordusu Livanın cənubuna yeni zərbə endiribDigər ölkələr
18:18
Tramp ölkəsini "faydasız" qurumlardan çıxarır - Bakının illərdir dediklərini Vaşinqton da təsdiqlədi - ŞƏRHAnalitika
18:13
Bakıda telefonu oğurlayıb mobil tətbiqə müdaxilə edən şəxs saxlanılıbHadisə
17:58