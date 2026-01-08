İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    "Real"ın qapıçısı karyerasını Premyer Liqada davam etdirə bilər

    Futbol
    • 08 yanvar, 2026
    • 18:32
    Realın qapıçısı karyerasını Premyer Liqada davam etdirə bilər

    İspaniya təmsilçisi "Real"ın (Madrid) qapıçısı Andrey Lunin karyerasını İngiltərə Premyer Liqasında davam etdirə bilər.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ukraynalı qolkiperin xidmətində "Tottenhem", "Brayton" və "Nottinqem" klubları maraqlıdır.

    Qeyd edək ki, 26 yaşlı Andrey Lunin 2018-ci ildən "Real"ın şərəfini qoruyur. Onun "kral klubu" ilə olan müqaviləsinin müddəti 2030-cu ildə başa çatacaq.

    "Transfermarkt" portalı Luninin bazar dəyərini 15 milyon avro olaraq qiymətləndirir .

