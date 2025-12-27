По инициативе Лейлы Алиевой в Мингячевире прошло новогоднее празднество для детей

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой организовано новогоднее празднество для детей, проходящих лечение в Детском неврологическом санатории в Мингячевире.

Как сообщает Report, на праздничном мероприятии волонтеры Общественного объединения IDEA преподнесли детям подарки и организовали для них увлекательные игры.

Эта инициатива подарила детям ощущение счастья и праздничного настроения в канун Нового года.